Local elections 2022: Full list of Camden Council candidates by ward

With voters heading to the polls on May 5 for the local council elections, here is a full list of candidates standing in Camden.

Belsize

Steve Adams, Conservative; Shaheen Ahmed Chowdhury, Labour; Oliver Cooper, Conservatives; Judy Dixey, Liberal Democrats; Aarti Joshi, Conservatives; Matthew Kirk, Liberal Democrat; Peter Ptashko, Labour; Tom Simon, Liberal Democrats; Issy Waite, Labour.

Bloomsbury

Paul Bhangal, Conservative; Sabrina Francis, Labour; William Frost, Conservatives; Adam Harrison, Labour; Catherine Hays, Liberal Democrat; Richard Hayward, Conservatives; Jonathan Lewin, Liberal Democrat; Rishi Madlani, Labour; Farrell Monk, Liberal Democrat.

Camden Square

Sagal Abdiwali, Labour; Danny Beales, Labour; Catherine McQueen, Conservative; Lawrence Nicholson, Liberal Democrat; Jack Tinley, Conservative; Anne Wright, Liberal Democrat.

Camden Town

Pat Callaghan, Labour; Richard Cotton, Labour; Charley Greenwood, Green; Adrian Holle, Conservative; Ekatarina Kirk, Liberal Democrat; Hannah Margetts, Conservative; Martin Wright, Liberal Democrat.

Fortune Green

William Coles, Liberal Democrat; Hannah David, Conservative; Lorna Greenwood, Labour; Nancy Jirira, Liberal Democrat; Richard Olszewski, Labour; Keith Sedgewick, Conservative; Tracey Shackle, Liberal Democrats; Marcus Storm, Labour; Jamie Webb, Conservative.

Frognal

Suber Abdikarim, Labour; Adrian Bridge, Liberal Democrat; John Carr, Labour; Valdir Francisco, Liberal Democrat; Charles Harris, Green; Andrew Parkinson, Conservative; Gio Spinella, Conservative

Gospel Oak

Esmeralda Akpoke, Conservative; Marcus Boyland, Labour; Jah-Love Charles, Conservative; Margaret Jackson-Roberts, Liberal Democrat; Jenny Mulholland, Labour; Laura Noel, Liberal Democrat; Chrislyn Pict, Independent; Larraine Revah, Labour; Nigel Rumble, Conservative; David Simmons, Liberal Democrat.

Hampstead Town

Adrian Cohen, Labour; Deborah Dor, Conservative; Nicholas Russell, Liberal Democrat; Stephen Stark, Conservative; Alexandra Sufit, Labour; Anne Ward, Liberal Democrat.

Haverstock

Kemi Atolagbe, Labour; Alice Brown, Independent; Diane Culligan, Liberal Democrat; Nasrine Djemai, Labour, Mohamed Farrah, Independent; Rebecca Filer, Labour; Fiona Fraser, Liberal Democrat; Jill Fraser, Liberal Democrat; Timothy Frost, Conservative; Peter McGinty, Green; Shreena Parkinson, Conservatives; David Roberts, Conservative.

Highgate

Panny Antoniou, Labour; Camron Aref-Adib, Labour; Judith Barnes, Conservative: Sian Berry, Green; Paul Farrow, Conservative; Richard Merrin, Conservative; Stephen Pickthall, Liberal Democrat; Henry Potts, Liberal Democrat; Munro Price, Liberal Democrat; Lorna Russell, Green; David Stansell, Green; Anna Wright, Labour.

Holborn and Covent Garden

Stephen Barabas, Liberal Democrat; Alison Frost, Conservative; Julian Fulbrook, Labour; Maurice Hirt, Conservative; Adam Lester, Conservative; Patrick McGinnis, Independent ; Olad Awale, Labour; Sue Vincent, Labour; Erich Wagner, Liberal Democrat; Charlotte Wattebot O’Brien, Liberal Democrat.

Kentish Town North

Brigitte Ascher, Green; Darryl Davies, Conservative; Jade Kelly, Liberal Democrat; Farhana Manzoor, Trade Unionist and Socialist Candidate (TUSC); Sylvia McNamara, Labour; Jillian Newbrook, Liberal Democrat; Lucy Sheppard, Conservative; James Slater, Labour.

Kentish Town South

Merik Apac, Labour; Francesca Bury, Green; Helena Djurkovic, Liberal Democrat; Georgia Gould, Labour; Jenny Headlam-Wells, Labour; Dominic Kendrick, Green; Susan Lee, Conservative; Derek Mcauley, Liberal Democrat; Hannah Power; Trade Unionist and Socialist Candidate (TUSC); Alexander Ricketts, Conservative; Rebecca Trenner, Liberal Democrat; John Webber, Conservative.

Kilburn

Rahoul Bhansali, Conservative; Eddie Hanson, Labour; Lloyd Hatton, Labour; Daviyani Kothari, Liberal Democrat; Marc Nykolszyn, Conservative; Hamir Patel, Liberal Democrat; Alexander Pelling-Bruce, Conservative; Kathryn Sturgeon, Liberal Democrat; Nanouche Umeadi, Labour.

Kings Cross

John Baktis, Liberal Democrat; Lotis Bautista, Labour; Douglas Di Morais, Conservative; Jack Fleming, Liberal Democrat: Catherine Frost, Conservative; Clementine Manning, Conservative ; Liam Martin-Lane, Labour; Benjamin Newman, Liberal Democrat; Jonathan Simpson, Labour; Alex Smith, Green.

Primrose Hill

Alex Andrews, Conservative; Pierre Andrews, Conservative; Ajok Athian, Labour; James Bowen, Liberal Democrat; Anna Burrage, Labour; Matt Cooper, Labour; Phil Cowan, Independent; Alexandra Marsanu, Conservative; Hinne Temminck Tuinstra, Liberal Democrat; Matthew Wrigley, Green.

Regents Park

Nasim Ali, Labour; George Aspinall, Conservative; Samuel Campling, Liberal Democrat; Christopher Gayford, Liberal Democrat; Heather Johnson Labour; Hugo Plowden, Green; Karin Radicke, Let London Live; Joanna Reeves, Conservative; Nadia Shah, Labour; Martin Sheppard, Conservatives; Mary Stanier, Liberal Democrat.

South Hampstead

James Baker, Liberal Democrat; Nina De Ayala Parker, Labour; Aimery De Malet Roquefort, Liberal Democrat; Marx De Morais, Conservative; Pranay Hariharan, Liberal Democrat; Izzy Lenga, Labour; Calvin Po, Conservative; Will Prince, Labour; Don Williams, Conservative.

St Pancras and Somers Town

Hannah Billington, Liberal Democrat; Alex Ellis, Conservative; Edmund Frondigoun, Labour; Stewart Jenkins, Liberal Democrat; Axel Kaae, Conservative; Samata Khatoon, Labour; Awal Miah, Workers Party of Britain (WPB); Shah Miah, Labour; Michael Pedersen, Liberal Democrat; Carole Ricketts, Conservative; M D Shah, Workers Party of Britain; Neisha Wong, Workers Party of Britain.

West Hampstead

Ian Cohen, Conservative; David Elkan, Liberal Democrat; Marcos Gold, Conservative; Janet Grauberg, Liberal Democrat; Sharon Hardwick, Labour; Peter Horne, Conservative; Elizabeth Pearson, Liberal Democrat; Nazma Rahman, Labour; Shiva Tiwari, Labour.